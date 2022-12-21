В селах Саратовской области почти треть медперсонала – пенсионеры

Фото: Архив КП

В Саратовской области на сельских территориях почти треть медперсонала уже достигла пенсионного возраста. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщила замминистра здравоохранения региона Асят Выкова на заседании совета представительных органов муниципальных образований в облдуме.

Выкова уточнила, что максимальный возраст такого работника – 86 лет. При этом, в среднем в губернии возраст медицинского служащего – 46,7 лет, в среднем по России чуть ниже – 44,2 года.

Дефицит в сфере, по словам чиновницы, обусловлен низкими зарплатами в сельских регионах. Выкова отметила, что «нет желающих работать на четверть ставки». В районах области медики зачастую совмещают несколько специальностей, добавила докладчица.

По данным регионального Минздрава, ежегодно около 300 медработников в Саратовской области уходят на пенсию, еще 200 переезжают в столицу, или переходят на работу в частные клиники. С января по сентябрь этого года 136 медиков покинули профессию.

Всего же в Саратовской области трудятся девять тысяч врачей и 24 тысячи работников из числа среднего медперсонала.

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