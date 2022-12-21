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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 8:27

В Аткарском районе жена обнаружила труп мужа у реки

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

В Аткарском районе жена обнаружила труп мужа у реки. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 20 декабря, в Аткарском районе обнаружили тело 46-летнего мужчины. В окрестностях села Красавка на реке медведица супругой было обнаружено тело мужчины, ушедшего с утра на рыбалку.

Женщина обратилась в полицию. Следователь и судмедэксперт провели осмотр места происшествия. Все обстоятельства смерти выясняются.

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