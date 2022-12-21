В селе Балтайского района пожарные спасли отравившегося угарным газом мужчину

фото: МЧС

Вчера вечером, 20 декабря, в Балтайском районе Саратовской области на пожаре пострадал человек, сообщает региональное ГУ МЧС.

Вызов пожарным поступил в 22:27, в селе Столыпино на улице Бирюкова горит деревянный частный дом. Пожарные вывели из дома 39-летнего мужчину, отравившегося угарным газом. В ведомстве уточнили, что в момент пожара тот находился внутри дома и был пьян, сельчанина госпитализировали в районную больницу.

Возгорание на площади в четыре метра тушили два пожарных расчета и добровольцы, в комнате дома полностью выгорел диван. По предварительным данным, причиной пожара стала беспечность пострадавшего при курении в доме.

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