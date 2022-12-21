На перекрестке в центре Саратова отключили светофор

Сегодня, 20 декабря, в Саратове отключили светофор на оживленном перекрестке в центре. Об этом сообщает мэрия города.

Чиновники уточнили, что отключение связано с ремонтными работами СПГЭС на объекте. Регулировщик отключен по крайней мере до 17 часов, водителям и пешеходам предложили ориентироваться на перекрестке по знакам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.