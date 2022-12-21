Саратовстат: задержка по зарплате перед работниками региона составляет 12,3 миллиона

Фото: Архив КП

На 1 декабря уходящего года просроченная задолженность по зарплате в Саратовской области составляет 12,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Саратовстат, ссылаясь на отчетные документы работодателей.

В статистическом ведомстве уточнили, что вся эта сумма приходится на организации, проходящие процедуру банкротства. Всего же, по данным статистики, в регионе просрочили выплату заработной платы 522 жителям области.

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