фото: ГИБДД

У "Триумфа" столкнулись маршрутка и иномарка. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера вечером, 20 декабря, в Саратове произошло ДТП. На пересечении улиц Астраханской и Кутякова столкнулись Audi и маршрутное такси "Газель" 99 маршрута.

В результате ДТП 32-летний водитель автомобиля Audi получил травмы и был госпитализирован. Водитель маршрутки не пострадал. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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