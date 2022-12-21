В Саратовской области коронавирусом заболели 66 человек

Сегодня, 21 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 66 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболело 301 290 человек. Выздоровели с начала эпидемии 294 603 человека, из них 126 - за прошедшие сутки.

У пяти заболевших выявлена пневмония, еще у одного болезнь проходит бессимптомно, у всех остальных - признаки ОРВИ.

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