В Саратове в среду ожидается слабый снег

В эту среду, 21 декабря, в Саратове ожидается слабый снег, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется в районе -2 градусов, по ощущениям на пару градусов холоднее. Небо затянуто плотными облаками, которые слегка разойдутся в середине дня. Во второй половине дня ожидается небольшой снег. Дует едва заметный юго-западный ветер.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями. Местами выпадет слабый снег. Ветер дует юго-западный, со скоростью 4 - 9 м/с, утром порывы доходят до 14 м/с. Местами в регионе туман, на дорогах гололедица. Утром температура колеблется от -4 до -9 градусов, а днем от 0 до -5 градусов.