Михаил Мишустин 20.12.22

Сегодня, 20 декабря, в Москве состоялась церемония вручения премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, на которой Михаил Мишустин наградил саратовских ученых.

Награды получили генеральный директор саратовского предприятия АО «Биоамид» Сергей Воронин,а также сотрудники компании Анатолий Гуменюк, Дарья Давыдова, Максим Синолицкий.

Коллектив был награжден за разработку эффективной биотехнологии производства и использования органического микроэлементного комплекса в птицеводстве.

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