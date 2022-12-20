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НовостиОбщество20 декабря 2022 16:39

Михаил Мишустин наградил саратовских ученых

Наталия Калинина
Михаил Мишустин 20.12.22

Михаил Мишустин 20.12.22

Сегодня, 20 декабря, в Москве состоялась церемония вручения премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, на которой Михаил Мишустин наградил саратовских ученых.

Награды получили генеральный директор саратовского предприятия АО «Биоамид» Сергей Воронин,а также сотрудники компании Анатолий Гуменюк, Дарья Давыдова, Максим Синолицкий.

Коллектив был награжден за разработку эффективной биотехнологии производства и использования органического микроэлементного комплекса в птицеводстве.

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