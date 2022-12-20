Сегодня утром, 20 декабря, в Саратове Газель насмерть сбила 73-летнюю женщину. Об этом сообщает ГИБДД города Саратова.

По предварительным данным, авария произошла в 9.40 во дворе дома 4 по улице Безымянная. 61-летний водитель автомобиля ГАЗель сбил 73-летнюю женщину.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где позже скончалась.

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