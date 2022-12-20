В Саратове 10 лет назад забыли передать часть здания больницы №2 минздраву

В Саратове 10 лет назад забыли передать часть здания больницы №2 региональному минздраву. Об этом сообщили на заседании постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, экономике, использованию муниципальной собственности, местным налогам и сборам в гордуме.

Речь идет о здании по адресу Чернышевского, 141, которое является объектом культурного наследия. Первый этаж здания числился в муниципальной собственности и не был передан профильному ведомству.

Председатель комитета по управлению имуществом Светлана Чеконова сообщила, что решением этого вопроса уже занимаются.

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