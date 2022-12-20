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НовостиОбщество20 декабря 2022 15:15

Саратовская область заметно поднялась в рейтинге трезвости

Наталия Калинина
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Саратовская область поднялась в рейтинге трезвости. «Трезвая Россия» подготовила очередной ежегодный рейтинг трезвости субъектов РФ и согласно нему, жители региона стали употреблять меньше алкоголя.

Саратовская область оказалась в числе регионов, в которых резко стали употреблять меньше алкоголя. Самый быстрый рост в рейтинге продемонстрировала Хакасия, которая поднялась на 21 строчку и заняла 61-е место в рейтинге. Саратовская область же взлетела сразу на 20 позиций и оказалась на 28-м месте. Адыгея обогнала в рейтинге 17 регионов из 89. У нее 15-я строчка.

Сахалинская область, Чукотка и Курганская область стали самыми пьющими регионами России по итогам 2022 года.

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