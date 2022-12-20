Саратовцам напомнили, куда обращаться из-за проблем с уборкой улиц. Мэрия публикует список телефонов «Горячих линий».
Во всех районах работают горячие линии по уборке снега и наледи. Обратиться можно по телефонам:
Волжский район: (8452) 659-695
Заводской район: (8452) 659-871
Кировский район: (8452) 659-872
Ленинский район: (8452) 659-873
Октябрьский район: (8452) 659-874
Фрунзенский район: (8452) 659-876
Гагаринский район: (8452) 977-015
Диспетчер примет жалобы в профильные службы.
Ночью в уборке было задействовано более 195 единиц спецтехники.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.