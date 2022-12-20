Саратовцам напомнили, куда обращаться из-за проблем с уборкой улиц. Мэрия публикует список телефонов «Горячих линий».

Во всех районах работают горячие линии по уборке снега и наледи. Обратиться можно по телефонам:

Волжский район: (8452) 659-695

Заводской район: (8452) 659-871

Кировский район: (8452) 659-872

Ленинский район: (8452) 659-873

Октябрьский район: (8452) 659-874

Фрунзенский район: (8452) 659-876

Гагаринский район: (8452) 977-015

Диспетчер примет жалобы в профильные службы.

Ночью в уборке было задействовано более 195 единиц спецтехники.

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