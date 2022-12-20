Роман Бусаргин на заседании

С 1 января 2023 года градостроительные полномочия Саратова, Энгельса и Балакова переходят на областной уровень, о чем сообщает Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

Новая градостроительная схема должна заработать с первого рабочего дня 2023 года. В министерстве строительства и ЖКХ и комитете по управлению имуществом области сформированы подразделения, которые с января приступят к работе.

Министерство будет заниматься обеспечением новостроек инфраструктурой и местами для парковки. Новые стандарты выработает рабочая группа из представителей Правительства области и муниципалитетов.

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