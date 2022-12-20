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НовостиОбщество20 декабря 2022 13:50

В Саратовской области за два выходных дня инспекторы поймали 64 пьяных водителя

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области за прошедшие выходные поймали 64 нетрезвых водителя. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Четверть из пойманных, 12 водителей – рецидивисты пьяной езды, они попались полицейским потворно.

В Саратовской Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать закон и не садиться нетрезвыми за руль.

Пьяный водитель – огромная опасность на дороге, за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная и, в некоторых случаях, и уголовная ответственность.

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