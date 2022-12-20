Молодой мужчина пытался ночью перекинуть запрещенный груз в колонию в саратовском Пугачеве

УФСИН по Саратовской области

Сегодня ночью, 20 декабря, в «строгую» колонию №4 в городе Пугачев пытались доставить телефоны, Wi-fi роутеры, USB-кабели и прочую запрещенную аппаратуру. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по региону.

Как уточняет релиз, сотрудники колонии при патрулировании около 0:30 заметили 25-летнего жителя Балаково и досмотрели его. У жителя области при себе оказалось 12 мобильных телефонов, 5 сим-карт, 12 наушников, 14 зарядных устройств, 18 кабелей USB для зарядки, аккумулятор для телефона и 2 Wi-fi роутера. Аппаратура находилась в свертках.

Парень сознался, что собирался оставить все это в колонию за предложенное вознаграждение – 20 тысяч рублей. На него составили административный протокол.

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