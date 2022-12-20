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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 13:27

В Саратовской области 50-летняя женщина приписала себе ребенка ради пособия и уехала в колонию

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области осудили 50-летнюю женщину за мошенничество с получением государственных выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Как выяснило следствие и подтвердил суд, 22 августа 2019 года ранее судимая жительница Романовского района купила у неизвестных подложное свидетельство о рождении ребенка.

Вскоре она обратилась в ближайшее районное управление соцподдержки, оформила положенные за рождение ребенка единовременные выплаты и ежемесячные пособия. На деле же несовершеннолетних детей у женщины не было, суд оценил ущерб государству в сумму более полумиллиона рублей.

Суд приговорил жительницу региона к двум месяцам колонии общего режима, было удовлетворено также требование соцзащиты о взыскании причиненного ущерба.

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