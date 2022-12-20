В Саратове расселят 4 аварийных дома в Волжском и Октябрьском районах. Соответствующее распоряжение подписала глава Саратова Лада Мокроусова.

Речи идет о домах, расположенных по адресам: Соколовая, 95 (лит. А, А1 и А2), 2-я Садовая, 106Б (корпус 2), 2-я Силикатная, 77 и 1-й Силикатный проезд, 1.

Снести ветхое жилье планируется до 1 декабря 2024 года. Освободить жилье саратовцы должны в течение трех месяцев.

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