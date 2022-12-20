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НовостиОбщество20 декабря 2022 12:50

На Театральной площади открылась медовая ярмарка

Наталия Калинина
Ярмарка меда

Ярмарка меда

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Театральной площади в Саратове открылась медовая ярмарка. Соответствующее постановление подписала мэр Лада Мокроусова.

Ярмарка по продаже меда и продукции пчеловодства будет работать с 19 по 25 декабря с правой стороны от памятника Ленину, около улицы Горького. Режим работы: с 8:00 до 16:00, кроме субботы 24 декабря.

Напомним, ранее Роман Бусаргин поручил провести предновогоднюю ярмарку во всех районах области 30 декабря.

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