На Театральной площади открылась медовая ярмарка

Ярмарка меда
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
На Театральной площади в Саратове открылась медовая ярмарка. Соответствующее постановление подписала мэр Лада Мокроусова.
Ярмарка по продаже меда и продукции пчеловодства будет работать с 19 по 25 декабря с правой стороны от памятника Ленину, около улицы Горького. Режим работы: с 8:00 до 16:00, кроме субботы 24 декабря.
Напомним, ранее Роман Бусаргин поручил провести предновогоднюю ярмарку во всех районах области 30 декабря.
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