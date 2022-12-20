В Саратовской области мужчина провалился под лед, катаясь на снегоходе

Фото: Облспас

Сегодня утром, 20 декабря, в Духовницком районе Саратовской области погиб мужчина на снегоходе. Об этом сообщили в Облспасе.

Вызов дежурному поступил в 9:00, – местные жители сообщили о провалившемся под лед водителе снегохода у села Теликовка на Волге.

Водолазы-сотрудники Облспаса извлекли из воды тело мужчины, труп осмотрели сотрудники следственно-оперативной группы, обстоятельства трагедии выясняются.

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