Жители и гости Саратовской области смогут получить скидки до 15 процентов в отелях, ресторанах и спортивных клубах региона

Фото: «Пул Z 64» / Telegram

Сегодня, 20 декабря, в Саратове презентовали «Карту гостя Саратовской области». С помощью этой карты гости губернии могут получать скидки в заведениях региона.

Карту можно получить бесплатно в Туристском инфоцентре, он расположен по адресу Чернышевского, 199. Оформить ее могут туристы, или жители области, которые планируют посетить город губернии, в котором сами не живут. На карте будет указано место проживания туриста, чтобы он не мог пользоваться скидками в родном городе.

По карте можно будет получить скидку у 28 партнеров – в отелях, ресторанах, турагентствах, конных клубах и музеях, полный список партнеров программы и размер скидки можно уточнить по ссылке.

В целом, карта предлагает скидку в 5-15%.

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