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НовостиОбщество20 декабря 2022 12:20

Главный редактор «Аткарской газеты» получила премию «Хрустальный жаворонок»

Елена Бадикова стала лучшим руководителем районного издания
Наталия Калинина
Главный редактор «Аткарской газеты» получила премию «Хрустальный жаворонок»

Главный редактор «Аткарской газеты» получила премию «Хрустальный жаворонок»

Главный редактор «Аткарской газеты» Елена Бадикова стала лучшим руководителем районного издания Саратовской области и получила премию «Хрустальный жаворонок». Об этом написал в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Виктор Елин.

Жюри конкурса учитывало не только тиражи газет, аудиторию сайта, количество подписчиков издания в соцсетях, а также условия работы коллектива, техническую оснащенность редакции и победы в творческих конкурсах.

Конкурс редакторов районных газет пошел в России впервые.

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