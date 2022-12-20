Главный редактор «Аткарской газеты» получила премию «Хрустальный жаворонок»
Главный редактор «Аткарской газеты» Елена Бадикова стала лучшим руководителем районного издания Саратовской области и получила премию «Хрустальный жаворонок». Об этом написал в своем Телеграм-канале глава муниципалитета Виктор Елин.
Жюри конкурса учитывало не только тиражи газет, аудиторию сайта, количество подписчиков издания в соцсетях, а также условия работы коллектива, техническую оснащенность редакции и победы в творческих конкурсах.
Конкурс редакторов районных газет пошел в России впервые.
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