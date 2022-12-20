У саратовской строительной фирмы отбирают Audi за долги по налогам

У саратовской фирмы, которая специализируется на производстве строительных материалов, отбирают Audi за долги по налогам, о чем сообщает УФССП по региону.

Компания накопила задолженность по налогам в размере 300 тысяч рублей. Суд обязал юридическое лицо погасить задолженность, однако представители фирмы не реагировали на извещение.

У компании-должника имеется в собственности автомобиль Audi Q3. На его был наложен арест. Если фирма не погасит имеющуюся задолженность, иномарка уйдет с молотка. У фирмы есть также долг по кредитам на сумму около 3 млн рублей, в связи с чем ранее судебный пристав обратил взыскание на залоговую недвижимость. Имущество выставлено на торги.

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