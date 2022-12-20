В центре Саратова жители нескольких улиц остались без горячей воды и отопления

Сегодня, 20 декабря, жители центра Саратова остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщает Телеграм-канал «Саратов коммунальный».

Как сообщили коммунальщики, отключение вызвано работами на сетях теплоснабжения. В зоне отключения оказались улицы Гоголя, Зарубина, Посадского и Рахова, вернуть в дома тепло и горячую воду планируют к 20 часам.

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