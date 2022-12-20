Депутаты саратовской гордумы обсудили, как спасти старую набережную от затопления

Фото: Архив КП

Саратовскую старую набережную может размыть из-за отсутствия ливневок. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил на заседании постоянной профильной комиссии гордумы депутат Виктор Марков.

Парламентарий отметил, что особенно тяжелая ситуация с вероятностью затопления сложилась у автомобильного моста Саратов-Энгельс, где размещены стоки с улиц Большая Горная и Валовая.

– Вода через Глебучев овраг попадает в Волгу. Система ливневок не справляется с объемом воды, которая течет с Большой Горной, Валовой, Набережной. Все течет в дождеприемник и переливается на тротуары, которые снова заиливаются. – рассказал Марков.

Также Марков напомнил, что из-за дождей или таяния снега вода на этом участке текла по лестницам и затапливала набережную. Депутат сообщил, что если такое произойдет еще несколько раз, придется заниматься ремонтом лестниц.

Директор муниципального предприятия «Водосток» Николай Годунов сообщил, что работы на набережной планируется начать уже с наступлением положительных температур. Чиновники намерены поставить дополнительные илоприемники и две ливневки в десяти метрах друг от друга.

Для остальной части набережной, как уточнил чиновник, необходимо делать проект.

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