Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 11:01

В Саратовской области пока не ввели ограничения на запуск фейерверков

Наталия Калинина

В Саратовской области пока не ввели ограничения на запуск фейерверков, как в Москве. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Москве заявило, что согласно закону «О тишине» в столице будет запрещено запускать пиротехнику с 23:00 31 декабря по 07:00 1 января.

В Саратовской области ограничения не действуют.

- Если что-то подобное будет, мы обязательно проинформируем об этом, - сообщает МЧС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.