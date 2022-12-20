В Саратовской области пока не ввели ограничения на запуск фейерверков, как в Москве. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Москве заявило, что согласно закону «О тишине» в столице будет запрещено запускать пиротехнику с 23:00 31 декабря по 07:00 1 января.

В Саратовской области ограничения не действуют.

- Если что-то подобное будет, мы обязательно проинформируем об этом, - сообщает МЧС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.