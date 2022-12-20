В Саратове жестоко избили студента театрального института. Как сообщает ГУ МВД по региону, нападавшего ищут.

Преступление было совершено около 20.10 вчера, 19 декабря. 21-летний студент выпускного курса Театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова зашел в магазин по адресу Рабочая 19/21. Там он столкнулся с агрессивным мужчиной, который встал перед кассой без очереди. В ответ на замечание грубиян ударил артиста.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются личность и местонахождение мужчины, совершившего данное правонарушение, а также все обстоятельства произошедшего, - сообщают правоохранители.

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