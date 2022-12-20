Саратовский минтранс: основные версии аварии на Славянской площади – неисправность троллейбуса и человеческий фактор

Фото: Госавтоинспекция

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Петаев назвал вероятные причины ДТП, которое произошло вчера, 19 декабря, около семи часов утра. Об этом чиновник сообщил в своем Телеграм-канале.

Напомним, в понедельник у моста через Волгу троллейбус, следующий по маршруту №109, потерял управление и влетел в ограждение моста. В результате аварии пострадали пассажирка и кондуктор.

Петаев уточнил, что водитель прошел медосвидетельствование и получил отметку доступа перед выходом на рейс. Сам подвижной состав также был осмотрен перед началом поездки. По словам водителя, он включил ручной тормоз на остановке «Славянская площадь», когда высаживал пассажиров. После этого троллейбус качнуло, и он стал двигаться задним ходом, попытки водителя остановить состав не дали результата.

Поврежденный троллейбус отбуксировали для выявления причин аварии, основными версиями на данный момент являются неисправность тормозной системы и человеческий фактор. Водителя временно отстранили от работы на пассажирских маршрутах. Общий стаж управления троллейбусом у мужчины более 26 лет.

Петаев также подчеркнул, что губернатор региона Роман Бусаргин держит ситуацию на личном контроле, главой области поручено провести тщательное расследование случившегося. Точные причины ДТП станут известны после завершения экспертизы.

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