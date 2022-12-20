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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 10:32

Жители Саратовской области перевели мошенникам более сорока восьми миллионов рублей

Наталия Калинина
Горожане остаются беспечными

Горожане остаются беспечными

За декабрь 2022 года жители Саратовской области перевели мошенникам более сорока восьми миллионов рублей. Таковы данные регионального главка на 20 декабря.

19 декабря 64-летний житель Октябрьского района попался на уловку «сотрудника полиции Московской области» и перевел на банковские счета мошенников около 1 856 500 рублей.

Другой жертвой обмана стал 23-летний житель Саратова. 19 декабря 2022 года он потерял кошелек, где лежали документы и 25 тысяч рублей. О пропаже он рассказал в социальной сети. Спустя некоторое в сети саратовец увидел информацию о найденном кошельке с имуществом. Он договорился с автором объявления о возврате кошелька за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Однако, как только мужчина перевел указанную сумму на банковский счет, абонент перестал выходить на связь.

Возбуждены уголовные дела по статье мошенничество.

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