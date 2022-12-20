Горожане остаются беспечными

За декабрь 2022 года жители Саратовской области перевели мошенникам более сорока восьми миллионов рублей. Таковы данные регионального главка на 20 декабря.

19 декабря 64-летний житель Октябрьского района попался на уловку «сотрудника полиции Московской области» и перевел на банковские счета мошенников около 1 856 500 рублей.

Другой жертвой обмана стал 23-летний житель Саратова. 19 декабря 2022 года он потерял кошелек, где лежали документы и 25 тысяч рублей. О пропаже он рассказал в социальной сети. Спустя некоторое в сети саратовец увидел информацию о найденном кошельке с имуществом. Он договорился с автором объявления о возврате кошелька за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Однако, как только мужчина перевел указанную сумму на банковский счет, абонент перестал выходить на связь.

Возбуждены уголовные дела по статье мошенничество.

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