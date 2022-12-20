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НовостиОбщество20 декабря 2022 9:43

На нескольких улицах в Заводском районе Саратова отключат воду до вечера

Роман Хвалин

Сегодня, 20 декабря, жители нескольких улиц в Заводском районе города остались без воды. Об этом сообщили в КВС.

В пресс-службе КВС отметили, что в зоне отключения оказались жители улиц Захарова, 1-ой Аптечной, 3-ей Аптечной и дома по адресу Алексеевская, 22/26.

Восстановить водоснабжение планируется к 20 часам.

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