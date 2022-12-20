Молодая жительница Саратовской области украла у сестры 70 тысяч рублей и оказалась в психбольнице

Саратовская психиатрическая больница. Фото: Архив КП
Жительница Романовского района Саратовской области украла у сестры 70 тысяч рублей, по решению суда ее поместили в психиатрическую больницу. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в прокуратуре региона.
Как выяснило следствие и подтвердил суд, с 5 по 8 августа 27-летняя жительница Романовского района украла 70 тысяч рублей из кошелька родственницы. Часть этих денег женщина отдала в долг, остальное потратила на распитие алкоголя со знакомыми.
Амбулаторная психиатрическая экспертиза признала, что похитительница не осознает фактический характер своих действий и не руководит ими. С женщины сняли уголовную ответственность, суд отправил ее на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.