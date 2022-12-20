Молодая жительница Саратовской области украла у сестры 70 тысяч рублей и оказалась в психбольнице

Саратовская психиатрическая больница. Фото: Архив КП

Жительница Романовского района Саратовской области украла у сестры 70 тысяч рублей, по решению суда ее поместили в психиатрическую больницу. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

Как выяснило следствие и подтвердил суд, с 5 по 8 августа 27-летняя жительница Романовского района украла 70 тысяч рублей из кошелька родственницы. Часть этих денег женщина отдала в долг, остальное потратила на распитие алкоголя со знакомыми.

Амбулаторная психиатрическая экспертиза признала, что похитительница не осознает фактический характер своих действий и не руководит ими. С женщины сняли уголовную ответственность, суд отправил ее на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу.

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