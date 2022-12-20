Подрядчика реконструкции саратовского театра оперы и балета могут признать банкротом по требованию банка из Москвы

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Столичный «Абсолют Банк» подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО «Адепт Строй». Организация является генподрядчиком работ по реконструкции здания Саратовского театра оперы и балета.

Согласно электронной картотеке суда, иск был подан еще 9 декабря, 12 декабря судья Надежда Бубнова начала его рассмотрение. Первое заседание по делу назначено на 21 февраля 2023 года, в документах, находящихся в открытом доступе, нет сведений о сумме требований к саратовской строительной организации.

Напомним, подрядчика для реконструкции театра искали почти три года. В результате с ООО «Адепт Строй» был заключен контракт на 1,6 миллиарда рублей.

Реконструкцию должны были завершить к концу декабря текущего года, но в прошлом году работы остановились на несколько месяцев, и возобновились только в сентябре 2021 года. Власти Саратова тогда надеялись, что простой не повлияет на сроки сдачи объекта, но вскоре после этого работы по реконструкции снова остановились.

Летом этого года Роман Бусаргин, находившийся тогда в должности врио губернатора области, признал, что сроки сдачи объекта придется передвинуть. Позже, в сентябре уходящего года глава региона лично посетил реконструирующийся театр и сообщил, что в ближайшее время на объект будет установлен купол, позволяющий запустить отопление и вести внутренние работы даже в холодное время года.

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