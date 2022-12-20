В Саратовской области количество заболевших гриппом выросло за неделю в два раза. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В период с 12 по 18 декабря зарегистрировано 42 187 случаев ОРВИ, что на 8,7 процента выше показателя на прошлой неделе, который составил 38 808 заболевших.

— Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению превышает уровень среднемноголетней заболеваемости, — проинформировали в управлении.

В регионе выявлено 655 случаев гриппа, неделю назад показатель составлял 283 случая заболевания.