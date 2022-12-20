В 2023 году из бюджета Саратова могут потратить 1,8 миллиарда рублей на программу переселения из аварийного жилья

Фото: Архив КП

Сегодня, 20 декабря, проходит заседание рабочей группы городской думы по бюджету.

Как рассказал парламентариям председатель комитета по финансам при администрации Саратова Александр Струков, планируется увеличить расходы и доходы бюджета на 1,9 миллиарда рублей. Эти средства предлагается распределить следующим образом:

На расселение жителей города из аварийного жилья – 1,8 миллиарда рублей, на зарплату работников детских садов – 131 миллион, на выкуп земли у частников – 89 миллионов, на оснащение школ – 48,3 миллиона, на зарплату бюджетников – 26 миллионов, на реконструкцию стадиона «Спартак» – 15,3 миллиона.

Кроме того, на средства из бюджета города могут выделить 2,6 миллиона рублей на содержание ливневок и 1,9 миллиона на экспертизу проектов спортивных объектов.

На заседании депутаты примут решение о внесении этих поправок. Как уточнил Струков, с учетом новых поправок дефицит бюджета Саратова все еще будет превышать миллиард рублей.

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