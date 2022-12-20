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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:40

Чиновники Энгельсского района по требованию прокуратуры выплатили моральный ущерб за нападение пса на мальчика

Роман Хвалин

Администрация Энгельсского района заплатит моральный ущерб за нападение бездомного пса на восьмилетнего мальчика. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

Как выяснили сотрудники саратовского надзора, бродячая собака искусала мальчика, когда тот гулял в июле этого года на детской площадке на улице Марины Расковой, ребенок получил травмы.

Как напомнили прокуроры, на момент происшествия отлов и содержание бездомных животных возлагалось на комитет ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи Энгельсской мэрии.

Прокуратура вышла в суд с иском о взыскании компенсации с сотрудников мэрии за моральные страдания мальчика. Суд поддержал требование надзора, ребенку выплатят 20 тысяч рублей.

Прокуратура города проконтролирует выполнение решения суда.

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