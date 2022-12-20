Очередной молодой саратовец нарушил ПДД ради фото машины с гирляндой

Фото: Saratov.lovee / Telegram

Водитель Ford Focus загнал свою машину на пешеходную зону у Крытого рынка ради фото с гирляндой. Фото сегодня опубликовали в Телеграм-канале «Saratov.lovee».

Новогодняя гирлянда «звездное небо», которой украшают к Новому году тротуар в самом сердце Саратова уже несколько лет подряд привлекает автохамов, желающих сделать фото со своей машиной.

В этом году одного из нарушителей уже оштрафовала саратовская ГИБДД.

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