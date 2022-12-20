На новогодние праздники в Саратове изменится расписание пригородных электричек

В новогодние праздники изменится расписание пригородных электричек, об этом сообщают в пресс-службе ПривЖД.
Так, 1 января наступающего года отменены электрички Саратов-1-Красный Кут-Александров Гай, Саратов-1-Ершов-Озинки, Лысые Горы-Аткарск, Татищево-Анисовка, Анисовка-Татищево;
2 января также не будут курсировать несколько электричек – Александров Гай-Красный Кут-Саратов-1, Озинки-Ершов-Саратов-1;
3 и 4 января отменено движение электропоездов по маршруту Тарханы-Карамыш и Карамыш-Тарханы.
В ПривЖД также отметили, что в некоторые праздничные дни будут работать пригородные поезда по маршрутам Саратов-1-Ершов-Озинки, Саратов-1-Красный Кут-Александров Гай, Тарханы-Овражная, Балаково-Ершов и Аткарск-Калининск.
В компании не уточнили, в какой именно день будут курсировать эти поезда.
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