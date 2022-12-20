В Кировском районе Саратова Ford насмерть сбил пенсионера

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Вчера днем, 19 декабря, в Кировском районе Саратова произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 14:10 у остановки 6-ой Соколовогорский проезд – 31-летний водитель Ford Focus сбил 67-летнего пенсионера, он шел по переходу.

Пешеход был госпитализирован, но скончался от травм в медучреждении.

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