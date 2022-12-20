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НовостиОбщество20 декабря 2022 5:39

Бизнесмена из Саратова подозревают в нелегальных валютных операциях с Китаем на сумму почти в пять миллионов

Роман Хвалин

Саратовские таможенники раскрыли схему незаконного вывода денег в Китай. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, по версии таможенников, саратовец, будучи руководителем одной из компаний в облцентре, провел валютные операции на 4,8 миллиона рублей. Нелегальные валютные операции предприниматель проводил с Китаем, а в банк, контролирующий такие транзакции, он подал документы с ложными целями перевода.

Таможенники возбудили три уголовных дела о переводах зарубеж с использованием подложных документов.

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