Мэрия Саратова отчитывается об уборке снега и наледи. Об этом стало известно из телеграм-канала администрации города.

По данным ведомства, коммунальными службами в усиленном режиме продолжаются мероприятия по уборке снега и наледи. В первую очередь противогололедными материалами обрабатываются дороги и тротуары, пешеходные зоны, подходы к учреждениям социальной сферы и остановочным павильонам.

Работы проводятся на территории всех районов областного центра.

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