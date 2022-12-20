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НовостиОбщество20 декабря 2022 5:16

Мэрия Саратова отчитывается об уборке снега и наледи

Евгений Бадиков

Мэрия Саратова отчитывается об уборке снега и наледи. Об этом стало известно из телеграм-канала администрации города.

По данным ведомства, коммунальными службами в усиленном режиме продолжаются мероприятия по уборке снега и наледи. В первую очередь противогололедными материалами обрабатываются дороги и тротуары, пешеходные зоны, подходы к учреждениям социальной сферы и остановочным павильонам.

Работы проводятся на территории всех районов областного центра.

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