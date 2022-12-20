фото: ГИБДД
В Саратовской области «Матиз» насмерть сбил человека. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.
Вчера, 19 декабря, в Краснопартизанском районе Саратовской области произошло ДТП. Примерно в 21:50 на автодороге п. Михайловский-р. Мелиораторов 38-летняя водитель Daewoo Matiz сбила 52-летнего мужчину, который шел по проезжей части навстречу автомобилю.
От полученных травм пешеход скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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