В Волжском районе Саратове мужчина упал из окна многоэтажки и скончался

Фото: ЧП Саратов
Сегодня, 19 декабря, около шести часов вечера, в Волжском районе Саратова мужчина упал из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЧП-Саратов».
Мужчина упал из окна дома по адресу Малая Горная, 40/54. Когда на месте происшествия оказалась бригада скорой помощи, медикам оставалось только зафиксировать смерть саратовца. На его теле зафиксированы травмы, характерные для падения с высоты.
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