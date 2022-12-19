Саратовский рапирист Юрий Шварц выиграл «бронзу» на турнире в Петербурге

Юрий Шварц / Mинистерствo молодежной политики и спорта Саратовской области

Спортсмен-фехтовальщик из Саратова Юрий Шварц выиграл бронзовую медаль в «Открытом Кубке Санкт-Петербурга» по фехтованию на рапирах среди любителей и ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства молодежной политики и спорта.

Тренером Шварца является Владимир Ипатов, сообщили в минспорта. Соревнования проходили 17-18 декабря в Санкт-Петербурге, в них участвовали 36 спортсменов из четырех регионов страны.

Юрий Шварц принадлежит к саратовской династии знаменитых фехтовальщиков. Его отец, Григорий Ильич Шварц – известный саратовский тренер, который подготовил олимпийских чемпионов Валентину Прудскову, Юрия Сисикина и Юрия Шарова, имя Григория Шварца носит саратовская школа олимпийского резерва по фехтованию.

Юрий Шварц также известен в Саратове как доктор медицинских наук и врач-кардиолог высшей категории.

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