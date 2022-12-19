Следком по Саратовской области завел уголовное дело из-за массового отравления в селе под Ершовом

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следственный комитет по Саратовской области завел уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом в Ершовском районе. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Уголовное дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности или здоровья граждан. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вчера вечером, 18 декабря, госпитализация из-за отравления угарным газом потребовалась целой семье из села Тулайково Ершовского района. В больнице оказались семилетний мальчик, девятилетняя девочка, 16-летняя девушка, а также их мама и бабушка (40 и 68 лет соответственно).

Как сообщал ранее министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, к счастью, никто из семьи не получил серьезного вреда здоровью, сейчас они уже выписаны из медучреждения.

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