В Саратовской области дорожники за одну дневную смену понедельника использовали более 1,8 тысяч тонн противогололедной смеси

Сегодня днем, 19 декабря, снегоуборочная техника работала в 25 районах губернии. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Ликвидировать последствия непогоды на дороги регионального значения вышли 134 машин спецтехники. Так, в Вольском районе работало 14 единиц снегоуборочной техники, в Новоузенском – восемь, в Перелюбском – девять. В 13 районах региона дорожники работали в режиме дежурства.

Работники областного минтранса также активно применяли противогололедные смеси – за одну дневную смену на проезжую часть дорог региона было израсходовано 1,8 тонн песко-соляной смеси и еще 6 тонн соли.

В ведомстве просят водителей не превышать скорость в сложных погодных условиях, избегать резких маневров и держать безопасную дистанцию на дороге.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.