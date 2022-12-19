Торговля на Театральной площади

Роман Бусаргин поручил организовать в Саратовской области предновогоднюю ярмарку. Она пройдет во всех районах области 30 декабря, о чем глава региона объявил на совещании с зампредами и министрами.

Бусаргин также поручил заранее опубликовать графики работы поликлиник в праздничные дни. С 9.00 до 14.00 в праздники в медицинских учреждениях будут дежурить участковые врачи.

Отметим также, что количество участников ярмарки на Театральной площади увеличивается каждую неделю. На 17 декабря их было 169.

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