Жителя Новоузенского района Саратовской области приговорили к 4,5 лет колонии за поножовщину в сельском кафе

Житель Новоузенского района осужден за пьяное нападение на знакомых с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По сообщению ведомства, 50-летний мужчина выпивал с приятелями в кафе рядом с селом Павловка Марксовского района. Между мужчинами вспыхнула ссора, осужденный нанес своим знакомым травмы ножом – одному из них был причинен тяжкий вред здоровью, другому – легкий.

Осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, на него возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью с применением оружия. Мужчина частично признал свою вину в суде.

Мужчину приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

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