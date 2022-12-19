В Гагаринском районе Саратова из-за бешеного кота объявлен карантин

В Саратове вводится карантин по бешенству на части территории села Усть-Курдюм. Об этом сообщает постановление, подписанное сегодня, 19 декабря, губернатором региона Романом Бусаргиным.

Так, 15 декабря в Усть-Курдюме у дома по адресу Кооперативная, 41, был найден труп кота, погибшего от бешенства. Карантин введен в радиусе полукилометра от этого дома.

На подкарантинной территории невозможно проведение любых мероприятий с участием животных, также власти запретили вывозить животных из этого района. Ввоз животных на территорию возможен только в случае, если они были привиты в течение 179 календарных дней до этого.

Сейчас специалисты ликвидируют очаг заражения, ветеринары также прививают домашних питомцев и сельскохозяйственный скот в близлежащих хозяйствах. Карантин может быть снят в течение двух месяцев, при условии отсутствия новых случаев заражения.

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