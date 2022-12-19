Сотрудники саратовского УФСИН помешали злоумышленникам отправить в колонию сверток с мобильными телефонами

Фото: УФСИН по Саратовской области

Сотрудники ИК-13 УФСИН России по Саратовской области задержали двух жителей региона за попытку перебросить в режимное учреждение мобильные телефоны и оборудование к ним. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленников задержали на территории, прилегающей к колонии, они попытались скрыться от работников колонии. При досмотре у мужчин нашли два свертка в полимерных пакетах, в них оказались четыре мобильных телефона, три сим-карты к ним и четыре зарядных устройства.

В релизе силовики отметили, что один из задержанных – 28-летний рецидивист из Базарного Карабулака, на его счету уже десять ранее совершенных преступлений, в их числе кражи и разбойное нападение.

Ведомство организовало проверку по факту попытки незаконной посылки в исправительное учреждение, на нарушителей составлен протокол об административном правонарушении.

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