Отправка груза на Донбасс

Саратовская область отправила на Донбасс более 3 тысяч детских новогодних подарков. В подшефный Сватовский район доставлено около 100 тонн гуманитарной помощи. Колонну собрали и сопровождают сотрудники Областной службы спасения.

Саратовцы передали детям Сватовского района более 3 тысяч новогодних подарков. Их вручат на праздничной елке 23 декабря. Кроме того, на Донбасс отправились генераторы, тепловые пушки, тепловентиляторы и стройматериалы.

- Всем, кто принимал участие в формировании этого груза – большая благодарность. Думаю, колонна уже завтра прибудет на Донбасс. Дети очень ждут подарков, - прокомментировал отправку партии Роман Бусаргин.

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